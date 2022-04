Seminario su pesca artigianale e acquacultura nel Mediterraneo A maggio corso online per mercato più ampio e sostenibilità

(ANSAmed) - NAPOLI, 29 APR - Rafforzare il settore della pesca artigianale e dell'acquacultura, passando a chi lavora in questi settori le conoscenze delle grandi organizzazioni internazionali di ricerca che lavorano per la stabilità del pianeta, partendo dal Mediterraneo. E' quanto avverrà il 18 e 19 maggio nel seminario online 'Certificato di sostenibilità: guidare il potenziale della piccola pescheria e dell'acquacultura' che si svolge nell'anno internazionale dedicato proprio alla pescheria artigianale e all'acquacultura (IYAFA 2022) da parte della Fao.



Il seminario (le cui iscrizioni sono ancora aperte sul sito https://seminars.iamz.ciheam.org/certificationiyafa2022/) rafforza l'importanza dell'esclusiva catena di valore per i due settori, aumentando il loro accesso sui mercati, indicando le infrastrutture approriate per un buon lavoro e l'uso sostenibile delle risorse acuqatiche per supportarne la vitalità degli animali nella zona. La pesca di piccola scala e la produzione artigianale dell'acquacultura vengono infatti consumati di solito nei mercati locali ma possono anche ampliarsi, raggiungendo mercati nazionali e internazionali se i produttori sono capaci di apprendere nuove tecniche per allargare il proprio mercato in maniera sostenibile per prodotti che sempre di più sono preferiti dai consumatori.



Il seminario è organizzato dalla Food and Agriculture Organization delle Nazionai Unite (FAO), attraverso la propria divisione su Pesca e Acquacultura, insieme all'International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), che in Italia ha una sede a Bari, e al Mediterranean Agronomic Institute si Saragozza, in Spagna. (ANSAmed).