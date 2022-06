EAU: tre aziende Corea costruiranno impianto ammoniaca verde Farà 200.000 tonnellate l'anno investendo 1 miliardo di dollari

(ANSAmed) - ROMA, 3 GIU - Tre società sudcoreane costruiranno negli Emirati Arabi Uniti un impianto che produrrà l'ammoniaca verde. Lo riporta il sito thepeninsulaqatar.com che sottolinea l'impegno da un miliardo di dollari di investimento da parte della Korea Electric Power Corporation, la Samsung C&T Corporation e la Korea Western Power, che lavoreranno insieme alla UAE Petrolyn Chemie. L'impianto che verrà costruito produrrà oltre 200.000 tonnellate di ammoniaca verde l'anno, usando nel modo più contemporaneo l'idrogeno e l'ammoniaca.



L'ammoniaca verde è uno dei combustibili al mondo più considerati attualmente per un futuro prossimo che si allontani dalle fonti energetiche fossili, riducendo drasticamente le emissioni. L'impianto, che fa parte della sfida tra Emirati Arabi e Arabia Saudita sugli impianti per energia moderna, verrà costruito in due fasi nell'area industriale Kizad, vicino alla capitale Abu Dhabi, con la prima fase che arriverà a produrre 35.000 tonnellate di ammoniaca verde per poi arrivare alle 200.000 con la conclusione della seconda fase di costruzione.(ANSAmed). (ANSA).