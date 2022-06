Dall'Ue 100 milioni all'Egitto per attutire rialzo prezzi Rinnovato accordo di partenariato con Unione fino al 2027

(ANSAmed) - LUSSEMBURGO, 20 GIU - "L'Ue e l'Egitto hanno espresso preoccupazione per l'impatto della guerra sull'aumento dell'insicurezza alimentare a livello globale, nonché sulle catene di approvvigionamento globali e sull'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime: l'Ue sosterrà gli sforzi dell'Egitto per migliorare la produzione di cereali e le strutture di stoccaggio con 100 milioni di euro provenienti dallo strumento regionale 'Food and Resilience Facility' per fornire assistenza parziale per far fronte alle conseguenze dell'aumento dei prezzi di cibo e materie prime". Lo si legge nelle conclusioni del consiglio Affari esteri in Lussemburgo.



Intanto a Bruxelles si è conclusa la nona riunione del Consiglio di associazione tra l'Unione europea e l'Egitto, in cui è stato confermato il solido e articolato partenariato tra le due parti. Il Consiglio di associazione ha adottato nuove priorità per guidare le relazioni fino al 2027, in linea con la nuova Agenda dell'Ue per il Mediterraneo e il suo Piano economico e di investimento e con la Strategia di sviluppo sostenibile dell'Egitto 'Visione 2030'. L'Ue e l'Egitto approfondiranno ulteriormente il dialogo e la cooperazione attorno a tre priorità generali: economia moderna sostenibile e sviluppo sociale, partenariato in politica estera e rafforzamento della stabilità.(ANSAmed).