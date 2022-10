Torna in Tunisia la Fiera dell'aerospazio e difesa IADE

TUNISI - Si svolgerà dal 12 al 16 ottobre, presso l'aeroporto internazionale di Enfidha Hammamet, la seconda edizione del Salone internazionale dell'aerospazio e della difesa IADE Tunisia, con la partecipazione di 200 aziende espositrici. Con il patrocinio della presidenza della Repubblica di Tunisi, questa fiera si estenderà su un'area di 300 m2 e vedrà la partecipazione di oltre 90 paesi, in gran parte africani e arabi, secondo gli organizzatori e riunirà diversi attori internazionali del settore aerospaziale e della difesa per rilanciare gli investimenti e promuovere il turismo tunisino. Nell'ambito di questo evento, dal 12 al 14 ottobre si terranno degli open day per i professionisti per conoscere gli ultimi sviluppi del settore. Sono inoltre previsti incontri Business to Business (B2B) tra produttori internazionali e partecipanti. L'obiettivo è creare nuove opportunità di investimento e sviluppo in Africa. A margine di questa seconda edizione, si terrà una conferenza su iniziativa dell'esercito tunisino, che riunirà più di 100 militari provenienti da 40 paesi africani per discutere le sfide della sicurezza nazionale e regionale. La fiera sarà aperta al pubblico il 15 e 16 ottobre.