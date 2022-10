Israele: primo gas sgorga da giacimento Kharish a nord Paese Il giorno precedente la firma indiretta dell'accordo col Libano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 OTT - Il giorno precedente la firma dello storico accordo tra Israele e Libano sui confini marittimi dei 2 Paesi, il primo gas ha cominciato a fluire dal giacimento di Kharish a largo delle coste israeliane del nord. Lo ha fatto sapere l'azienda Energean: "siamo lieti di annunciare che il primo gas è stato consegnato in sicurezza" alla piattaforma offshore di Kharish. "Il flusso di gas - ha aggiunto - viene costantemente aumentato per iniziare a fornire gas ai clienti nei "prossimi due giorni".



Domani mattina il governo israeliano si riunirà per approvare il via definitiva l'intesa raggiunta - su mediazione Usa - con il Libano, Paese con cui Israele non ha rapporti diplomatici e formalmente è ancora in guerra- Subito dopo l'accordo sarà firmato, in maniera indiretta, a Naqura in Libano alla presenza del mediatore Usa Amos Hochstein. (ANSAmed).