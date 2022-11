Turchia: vola l'inflazione, è sopra l'85%

ISTANBUL - L'inflazione su base annua in Turchia ha toccato l'85,51% nel mese di ottobre segnando una crescita del 3,54% dal mese di settembre. Lo rende noto Anadolu.



Secondo i dati dell'Istituto di statistica nazionale Tuik, i prezzi sono cresciuti maggiormente nel settore dei trasporti (117,15%), di alimenti e bevande non alcoliche (99,05%), nel settore immobiliare (85,17%) e di ristoranti e hotel (81,92%).



Durante l'estate, era stata registrata una temporanea stabilizzazione dell'inflazione ma i dati di oggi confermano il diffuso aumento dei prezzi già rilevato il mese scorso, in linea con la tendenza avviata un anno fa, parallelamente alla svalutazione della lira turca in seguito a regolari tagli al proprio tasso di interesse di riferimento decisi dalla Banca centrale in linea con la visione economica del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nell'ultima riunione sulla politica monetaria, il mese scorso, l'Istituto bancario ha deciso di tagliare nuovamente i tassi che ora sono al 10,5%.