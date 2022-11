Qatar: firmato accordo fornitura gas 15 anni a Germania

DOHA - Il Qatar invierà alla Germania due milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno per almeno 15 anni: lo hanno annunciato oggi le autorità del Paese.



Con questo accordo, il Qatar intende "contribuire agli sforzi per sostenere la sicurezza energetica in Germania e in Europa", ha dichiarato Saad Sherida al-Kaabi, ministro dell'Energia del Qatar e amministratore delegato di QatarEnergy.

Il vicecancelliere tedesco Robert Habeck si è detto molto soddisfatto dell'accordo raggiunto sul gas liquido col Qatar. "Qindici anni è super", ha affermato, parlando a Berlino alla conferenza dell'Industria. Il ministro dell'Economia e del Clima ha affermato che si sarebbe potuto fare anche un contratto più lungo. La Germania vuole diventare climaticamente neutrale per il 2045, ha ricordato e l'uso del gas verrà progressivamente diminuito. Habeck era stato in Qatar a marzo.