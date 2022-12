Croazia: ultimi preparativi per Euro, in vendita kit monete

ZAGABRIA - Da oggi, a un mese esatto dall'introduzione dell'euro, i croati nelle banche e negli uffici postali possono acquistare un kit di 33 monete con l'effigie nazionale croata del valore di 13,28 euro, pari a 100 kune croate. L'iniziativa della Banca nazionale croata fa parte della campagna informativa sull'adesione della Croazia all'Eurozona dal primo gennaio prossimo, ma serve anche per facilitare i pagamenti in contanti nei primi giorni del 2023, considerando che la gran parte della popolazione non dispone di monete in euro.



Il kit è composto di 33 monete con tutti gli otto tagli degli eurocent e degli euro. In vendita è stato messo anche un kit per i commercianti con 525 monete del valore totale di 145,50 euro.



Il conio delle monete in euro con il simbolo nazionale croato è iniziato a metà luglio in una zecca nelle vicinanze di Zagabria, ed entro la fine di quest'anno dovrebbero essere coniate circa 420 milioni di monete in euro. Da inizio settembre è in vigore l'obbligo di esposizione di tutti i prezzi in entrambe le valute, kuna e euro. Il periodo di transizione, in cui sarà possibile pagare in contanti sia in kune che in euro durerà fino al 14 gennaio 2023.



La Croazia, membro dell'Ue dal 2013, ultimo Paese ad aderire all'Unione, diventerà dall'anno nuovo il ventesimo stato membro dell'Eurozona. Il Paese dovrebbe ottenere l'8 dicembre al Consiglio europeo anche il via libera definitivo per aderire alla zona Schengen, e completare così il primo gennaio la piena integrazione nell'Unione europea.