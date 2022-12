Migranti: Tajani, al lavoro su dl flussi, durerà almeno 2 anni

MILANO - "Ora stiamo preparando un decreto flussi che potrà essere per un paio d'anni per far sì che ci sia una strategia per accogliere gli stranieri che possono venire a lavorare nel nostro Paese, rispettando le regole". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento 'La Bocconi, l'Italia, l'Europa' all'Università Luigi Bocconi di Milano.



"Tutto il problema dell'immigrazione è fondamentale - ha spiegato - la rotta del mediterraneo e quella balcanica; c'è un problema anche in Medio Oriente: lo stiamo affrontando non soltanto a livello europeo ma anche con i paesi dell'area del Mediterraneo. Nei giorni scorsi abbiamo fatto un incontro organizzato dal ministero degli Esteri a Roma. Adesso prepareremo un testo che riguarda i flussi regolari che ci possono essere". Il ministro ha sottolineato che "siamo andati a accogliere i rifugiati che arrivavano attraverso i corridoi umanitari" ma "combattiamo i trafficanti di esseri umani".