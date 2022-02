Ucraina: ex ministro Israele, rilanciare EastMed per gas Steinitz, governo dia massima priorità a gasdotto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 FEB - Il governo israeliano dovrebbe dare la massima priorità alla costruzione del gasdotto del Mediterraneo tra Israele e l'Europa, noto come EastMed. Lo ha invocato l'ex ministro dell'Energia nel passato governo di Benyamin Netanyahu, Yuval Steinitz. In questi tempi di drammatico rialzo dei prezzi dell'energia ovunque nel mondo e di seria penuria di gas naturale in Europa, è di grande importanza - ha spiegato su twitter Steinitz - promuovere la capacità di Israele di esportare il gas direttamente in Europa attraverso le tubazioni nel Mediterraneo.



Israele è già parte attiva del rifornimento di gas per la Ue grazie agli impianti di liquefazione in Egitto ed è in trattative per la costruzione di un altro gasdotto verso la Turchia.(ANSAmed).