Ucraina: proposta Grecia, imporre tetto a prezzi gas Lettera Mitsotakis a von der Leyen, chiede intervento su mercato

(ANSAmed) - BRUXELLES, 9 MAR - Un tetto ai prezzi del gas come parte di un intervento diretto dell'Ue nel mercato per limitare gli aumenti. Lo chiede il Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una lettera di cui ANSA ha preso visione.



Mitsotakis propone un intervento sul mercato in sei punti: tra l'altro per imporre un tetto ai prezzi nel TTF (il mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale in Europa), fissare un intervallo entro cui limitare la volatilità dei prezzi e un prezzo di emergenza in caso di interruzione di forniture dalla Russia.



Nella lettera Mitsotakis suggerisce inoltre di stabilire un tetto ai profitti nei mercati dell'elettricità all'ingrosso, una temporanea negoziazione con consegna fisica, l'accoppiamento dei mercati Usa-Ue-Asia per limitare i costi di trasporto del gas naturale liquefatto e disincentivare la speculazione. Secondo il premier greco l'intervento diretto nel mercato si giustifica con il fatto che "la crisi in corso in Ucraina ha scavalcato i meccanismi naturali di formazione dei prezzi". "Non abbiamo un problema di quantità - si legge nella lettera - ma di prezzo".(ANSAmed).