Turchia: Anna Lindh, incontro su uso consapevole media Iniziativa nazionale per Maratona virtuale per dialogo Euromed

(ANSAmed) - ROMA, 11 GIU - Nell'ambito delle iniziative nazionali per la Maratona virtuale per il dialogo nell'Euromed della Fondazione Anna Lindh, l'organizzazione Anka Youth Association (Turchia) organizza per il 12 giugno la seconda tavola rotonda online del progetto "We The #Media", per sensibilizzare i giovani e la società turca sulla vera informazione sui media e sul loro uso corretto.



Le tavole rotonde organizzate "aiutano a costruire uno spazio aperto per le idee, aiuteranno a discutere e informare liberamente il pubblico", sottolineano gli organizzatori dell'iniziativa. Il primo appuntamento dello scorso 5 giugno ha affrontato le modalità di raggiungimento dell'alfabetizzazione mediatica tra i giovani in Turchia, l'accessibilità dei media, la corretta informazione, la libertà dei media durante il periodo di Covid-19. Il secondo appuntamento, in programma il 12 giugno alle ore 19, discuterà dei social media emergenti e dei suoi effetti sul comportamento dei giovani in Turchia.



Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'Anka Youth Association. Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile visitare il sito http://www.ankayouthngo.org/ (ANSAmed).