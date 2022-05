'Inside Tunisia', in un docu la cultura del paese med Prima assoluta a Roma in presenza dell'Ambasciatore

(ANSAmed) - CAMPOBASSO, 30 MAG - Mercoledì 1 giugno, alle 10, nella sede della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) a Roma, sarà presentato in prima visione assoluta il documentario 'Inside Tunisia' del regista Alessandro Scillitani.



E' stato realizzato nell'ambito del progetto 'Curriculum development: an innovative master in history and archaeology' (Cudimha), coordinato dall'Università del Molise. Racconta la ricchezza storica e archeologica della Tunisia e il valore universalmente riconosciuto del suo patrimonio composto da miti, storie, antichi mestieri e siti archeologici e culturali inestimabili, come i sette luoghi compresi nella lista del Patrimonio culturale mondiale dell'Unesco.



Il progetto 'Cudimha' vede il coinvolgimento di 9 partner internazionali ed è frutto di una speciale cooperazione con la Tunisia realizzata grazie ai finanziamenti dell'European education and culture executive agency (Eacea) all'interno del programma Erasmus+ dell'Unione europea. Punto centrale del progetto è stato lo sviluppo e l'assegnazione di un Master che, nel corso dell'anno accademico 2020-2021, ha offerto a 85 studenti tunisini ed europei la possibilità di frequentare un percorso di formazione innovativo e di acquisire conoscenze e strumenti specialistici all'interno dell'area della comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale del Mediterraneo.



Dopo i saluti del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti e della Project Officer di Eacea, Carla Giulietti, sono previsti gli interventi di Moez Sinaoui, Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia, di Giuliana Fiorentino, Coordinatrice del progetto Cudimha e presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione Unimol, e di Alessandro Scillitani.(ANSAmed).