ANSAmed - Agenda settimanale dal 3 al 9 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 30 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 3 al 9 maggio: LUNEDI' 3 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della libertà di stampa IL CAIRO - Visita della delegazione turca per discutere della 'normalizzazione" delle relazioni tra i due Paesi.



ANKARA - Udienza del processo a 108 persone, compresi funzionari filo-curdi, per le proteste mortali del 2014.



TUNISI - Sciopero degli operatori sanitari del settore pubblico.



ROMA - Riunione dei Ministri della Cultura e del Turismo del G20 (anche il 4).



MARTEDI' 4 MAGGIO ALGERI - Processo d'appello a Issad Rebrab, CEO di Cevital, la prima società privata algerina, accusato di sovrafatturazioni e false comunicazioni relative al trasferimento dei capitali all'estero.



ATENE - Sciopero indetto dal principale sindacato greco MADRID - Elezioni anticipate per il parlamento regionale di Madrid PARIGI - Il Parlamento francese vota una legge radicale sulla protezione del clima.



MERCOLEDI' 5 MAGGIO LISBONA - Protesta contro i progetti di estrazione del litio.



PARIGI - Processo d'appello a Rifaat Al-Assad, zio del presidente siriano, nel caso di "beni illeciti" (fino al 14).



GIOVEDI' 6 MAGGIO ATENE - Sciopero dei sindacati contro la nuova legge sul lavoro.



BRUXELLES - Consiglio Affari Esteri Ue (Difesa).



VENERDI' 7 MAGGIO ISTANBUL - Inaugurazione della prima moschea in piazza Taksim.



PORTO - Al via il Porto Social Summit.



SABATO 8 MAGGIO ALGERI - Giornata Nazionale della Memoria, per commemorare le vittime delle stragi dell'8 maggio 1945.



DOMENICA 9 MAGGIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).