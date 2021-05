Israele: Rivlin avvia consultazioni, primo è Lapid Dopo fallimento Netanyahu, leader opposizione chiede mandato

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 MAG - Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha cominciato questa mattina le consultazioni per affidare un nuovo mandato per formare il governo dopo il fallimento di quello assegnato al premier Benyamin Netanyahu che non ha raggiunto una maggioranza. Il primo ad essere ricevuto è stato il leader dell'opposizione Yair Lapid che ha chiesto a Rivlin l'incarico.



Rivlin - subito dopo la rinuncia di Netanyahu alla scadenza del mandato ieri sera alla mezzanotte (ora locale) - ha fatto sapere che avrebbe avviato immediate consultazioni chiedendo ai partiti o di mettere per iscritto le proprie indicazioni o di essere ricevuti. Rivlin ha 3 giorni di tempo per dare il nuovo mandato ma secondo gli analisti lo farà domani stesso. Dopo Lapid il presidente vedrà Naftali Bennett il leader di 'Yamina' che non ha dato i suoi voti a Netanyahu (ANSAmed).