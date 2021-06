Migranti: la commissaria Ue Johansson oggi in Libia Incontra il premier, i ministri dell'Interno e della Migrazione

(ANSAmed) - BRUXELLES, 7 GIU - La commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, oggi andrà a Tripoli per incontrare il premier Abdul Hamid Mohammad Dbeiba, il ministro dell'Interno Khaled al Tijani Mazen e il ministro responsabile per la migrazione Maatouk Jadeed. Si apprende a Bruxelles.



Nell'incontrare le controparti del governo di Unità nazionale - secondo quanto apprende l'ANSA - la commissaria Johansson discuterà una serie di questioni, incluso il sostegno al percorso politico in Libia, migrazione e gestione delle frontiere, protezione e assistenza umanitaria, così come di sicurezza. La visita segue quella del commissario all'Allargamento, Oscar Varhely, col ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dei giorni scorsi. (ANSAmed).