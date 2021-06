Mladic: Kosovo denuncerà Serbia per genocidio Ministra giustizia, come in Bosnia furono crimini di Stato

(ANSAmed) - BELGRADO, 09 GIU - La dirigenza di Pristina, dicendosi soddisfatta per la conferma della condanna all'ergastolo per Ratko Mladic, ha confermato la volontà di denunciare la Serbia per genocidio davanti alla giustizia internazionale.



I crimini per i quali è stato condannato Mladic furono pianificati e ordinati dallo stato serbo - ha detto la ministra della giustizia del Kosovo Aljbuljena Hadzju. "La Serbia, sotto la guida di Slobodan Milosevic, oltre che in Bosnia, commise un genocidio anche in Kosovo. I crimini commessi in tali due Paesi non furono individuali ma riteniamo che siano stati pianificati e ordinati dallo stesso stato serbo", ha detto la ministra, citato dai media a Belgrado. Le autorità di Pristina, ha aggiunto, devono per questo preparare bene l'accusa per genocidio contro la Serbia. (ANSAmed).