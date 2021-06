Ue contro Cipro e Malta, mettano fine ai 'passaporti d'oro' Avanti con procedura di infrazione, attese risposte entro 2 mesi

(ANSAmed) - BRUXELLES, 10 GIU - Cipro e Malta devono smettere di 'vendere' la cittadinanza europea ai ricchi investitori mettendo fine agli schemi dei passaporti d'oro. La Commissione Ue torna alla carica contro i due Stati membri e tira dritto nelle sue procedure d'infrazione, ricordando a Nicosia e La Valletta che hanno due mesi di tempo per rispondere ai rilievi e prendere misure adeguate.



L'avvio delle procedure d'infrazione risale all'ottobre 2020, quando la Commissione aveva inviato a entrambi i Paesi una lettera di messa in mora. Davanti però alla mancanza di risposte adeguate, Bruxelles ha deciso di passare alla seconda fase con Cipro, emettendo un parere motivato, e di inviare una seconda e più ampia lettera di messa in mora a Malta, rea di aver istituito sul finire dello scorso anno un nuovo regime dei passaporti d'oro.



Se le risposte non saranno soddisfacenti, Bruxelles potrà deferire Cipro alla Corte di giustizia europea e passare alla seconda fase della procedura con un parere motivato nei confronti di Malta. (ANSAmed).