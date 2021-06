Gaza: Hamas, nessun progresso sul cessate il fuoco Sinwar, 'incontro con delegazione Onu è stato pessimo'

(ANSAmed) - GAZA, 21 GIU - Al termine di un incontro a Gaza con una delegazione dell'Onu, il leader locale di Hamas Yihia Sinwar ha detto che non è stato registrato alcun progresso a sostegno del cessate il fuoco con Israele, dopo il conflitto del mese scorso. "E' stato un pessimo incontro, per niente positivo", ha detto alla stampa. "La delegazione dell'Onu ci ha ascoltato ma purtroppo non c'è alcuna indicazione su come possa essere risolta la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza".



"Israele cerca di ricattarci", ha accusato Sinwar, menzionando fra l'altro la limitazione imposta alle aree di pesca, il congelamento degli aiuti finanziari dal Qatar, la chiusura dei valichi e la penuria di combustibile.



Sinwar ha preannunciato che adesso sottoporrà la situazione creatasi alla valutazione delle altre fazioni di Gaza. Secondo fonti di stampa, il loro incontro dovrebbe avvenire in giornata.



