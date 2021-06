Maratona Anna Lindh, 29 giugno quarto webinar "Beyond Words" Ultimo incontro per "comunicazione interculturale oltre parole"

(ANSAmed) - ROMA, 28 GIU - Nel quadro delle iniziative della Maratona virtuale per il dialogo nell'EuroMed portata avanti dalla Fondazione Anna Lindh (Alf), le organizzazioni Our Common Future (Lussemburgo) e Jabal An-Nar Youth Development Resources Center (Palestina) organizzano per il 29 giugno l'ultimo incontro dei workshop online "Beyond Words", un "viaggio attraverso la consapevolezza, la musica e l'espressione corporea, il teatro di improvvisazione e lo scambio interculturale", con l'obiettivo di "dare l'opportunità di sviluppare resilienza e forza mentale, scoprire nuovi modi di espressione e sperimentare la comunicazione interculturale oltre le parole", secondo quanto riferito nella presentazione dell'iniziativa.



Gli incontri finora realizzati sono stati dedicati alla consapevolezza (8 giugno), alla musica e l'espressione corporea (19 giugno) e al teatro di improvvisazione (24 giugno). L'ultimo workshop di domani è dedicato al dibattito interculturale, e si terrà domani dalle ore 18 alle 19:30.



Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook di Our Common Future: https://www.facebook.com/OurCommonFuture.org . Per partecipare, è possibile registrarsi al link https://creatorapp.zohopublic.com/europeforcitizens/anna-lindh/f orm-perma/ALF_Beyond_Words/6MHVY5peCNJHneFQCzV9u27A6vJCkQrX0PBSA t1dO8tOGmG31P7GJC4M6UUfYnwCvRB9YOV5RqKuvPY9V7SNxG0CB3T7rjrrDFWm (ANSAmed).