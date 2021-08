Tunisia: Erdogan, importante che parlamento prosegua lavori Telefonata fra presidente turco e quello tunisino, Saied

(ANSAmed) - TUNISI, 03 AGO - Gli sviluppi della situazione in Tunisia, le relazioni bilaterali e le questioni regionali, sono stati i temi al centro di una telefonata tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello tunisino Kaies Saied.



Durante il colloquio - si legge in una dichiarazione della presidenza turca - il presidente Erdogan ha affermato di aver seguito con attenzione gli sviluppi in Tunisia" ed "ha sottolineato che preservare la stabilità, la pace interna e la tranquillità della Tunisia è estremamente importante anche per il benessere della regione".



"Esprimendo la convinzione che la Tunisia supererà questo difficile periodo e continuerà il suo cammino con più determinazione", Erdogan ha dichiarato che "il proseguimento dei lavori del parlamento tunisino, ispirazione per la transizione democratica nella regione, nonostante tutte le difficoltà, è importante sia per la Tunisia che per la democrazia della regione".



Sottolineando "quanto sia fondamentale che l'Assemblea continui il suo lavoro come strumento per produrre soluzioni ai problemi, discussioni e dialoghi", Erdogan ha affermato "che è molto prezioso proteggere la democrazia, garantire le libertà e osservare lo stato di diritto in Tunisia". (ANSAmed).