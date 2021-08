Migranti: i ricollocamenti nel colloquio Johansson-Lamorgese Discussa anche possibilità riunione ministeriale straordinaria

(ANSAmed) - BRUXELLES, 04 AGO - Un maggiore sostegno da parte di Frontex, un meccanismo per i ricollocamenti, e una riunione ministeriale straordinaria sono stati i temi al centro del colloquio tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e la commissaria europea, Ylva Johansson. Lo spiega un portavoce dell'Esecutivo comunitario.



Lamorgese e Johansson hanno parlato di un maggiore sostegno di Frontex per garantire la gestione delle frontiere nel Mediterraneo centrale, ma anche della solidarietà europea sotto forma di ricollocamenti volontari per gli arrivi dei migranti irregolari quest'estate (in attesa di un accordo su tutti gli elementi in sospeso del nuovo patto per la migrazione e l'asilo).



Inoltre si è discusso della possibilità di una riunione ministeriale straordinaria quest'estate sulla situazione al confine con la Bielorussia e quella nel Mediterraneo centrale.



"La commissaria Ue continuerà a sostenere pienamente l'Italia in queste sfide ed ha convenuto con Lamoregese di visitare insieme la Tunisia non appena sarà insediato un nuovo governo", ha aggiunto il portavoce. (ANSAmed).