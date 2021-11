Macron, lockdown no-vax come Austria non serve in Francia

PARIGI - Il lockdown delle persone non vaccinate contro il Covid-19, così come applicato in Austria, "non è necessario in Francia", ha assicurato il presidente Emmanuel Macron in un'intervista a La Voix du Nord, quotidiano locale francese.



"I paesi che richiudono i non vaccinati - spiega il presidente francese - sono quelli che non hanno istituito il green pass. Si tratta di una misura che, quindi, non è necessaria in Francia". "Invece, penso che dobbiamo tutti diventare ambasciatori della vaccinazione. Le parole dei personaggi pubblici hanno dei limiti, lo vedo. Aiutatemi a convincere i reticenti, quelli che si sono rinchiusi in una sfiducia solitaria".