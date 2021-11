Di Maio, con il Trattato del Quirinale si rafforza tutta l'Ue

ROMA - "La firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia per una cooperazione rafforzata è un altro passo che muoviamo insieme in un percorso comune. Un percorso europeo, che guarda al futuro con lungimiranza. L'amicizia e i rapporti tra i nostri due Paesi si fanno così ancora più strutturati, e a rafforzarsi sarà anche tutta l'Ue". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.



"Abbiamo a cuore il progresso del progetto europeo e l'impegno per dare il nostro contributo è massimo. Rafforzare i nostri legami per rafforzare tutta l'Unione, affinché sia ancora più solida e competitiva: ecco l'obiettivo", prosegue Di Maio.



"Difesa comune europea, ripresa economica post pandemia, sicurezza nel Mediterraneo, dossier libico e migrazioni: sono alcune tra le più importanti sfide che condividiamo e che dobbiamo affrontare uniti", aggiunge il capo della Farnesina postando anche alcune foto dei momenti più significativi della cerimonia della firma del Trattato da parte del premier Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron.



Il Trattato per "una cooperazione bilaterale rafforzata" tra Italia e Francia, diviso in un preambolo e 12 articoli e accompagnato da una tabella di marcia (o programma di lavoro) che rende operativi gli accordi, prevede, tra le altre cose, un vertice intergovernativo con cadenza annuale e la partecipazione di un membro del governo di un Paese al Consiglio dei ministri dell'altro, almeno una volta ogni tre mesi. Il documento fissa anche un'agenda comune sui temi europei e per le cooperazioni bilaterali in diversi settori, proponendosi di forgiare un "riflesso italo-francese".