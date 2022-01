Sassoli: in sua memoria verranno piantati alberi in Israele

ROMA - Il Rabbino Capo Riccardo Di Segni e la Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello si sono recati alla camera ardente in Campidoglio per rendere omaggio al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. I vertici della Comunità Ebraica hanno comunicato ai familiari l'intenzione di piantare degli alberi in Israele in sua Memoria.



Nella tradizione ebraica - informa una nota della Comunità - la piantumazione degli alberi rappresenta la continuità ideale tra il percorso di vita e le idealità che hanno mosso un'esistenza affinché la memoria non sia una semplice circostanza, ma sia linfa vitale per le generazioni future.



"Gli ideali e i valori di uguaglianza, rispetto, dialogo che hanno contraddistinto in vita David Sassoli rappresentano un patrimonio comune da non disperdere, da trasmettere il più possibile e costituiscono una grande eredità morale.", si legge nel comunicato.