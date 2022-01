ANSAmed - Agenda settimanale dal17 al 23 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 14 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 17 al 23 gennaio: LUNEDI' 17 GENNAIO ABU DHABI - World Future Energy Summit (fino al 19).



BEIRUT - Fmi, visita della delegazione per accelerare i colloqui di ripresa.



MADRID - Il premier Pedro Sanchez incontra il cancelliere tedesco Olaf Scholz.



ISTANBUL - L'attivista Osman Kavala compare in tribunale.



STRASBURGO - Pe, plenaria, elezione del nuovo presidente.



STRASBURGO - Pe, cerimonia di commemorazione per l'ex presidente David Sassoli, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la vicepresidente Margrethe Vestager.



MARTEDI' 18 GENNAIO BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri delle Finanze.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissiojne Frans Timmermans tiene una videoconferenza con Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita MERCOLEDI' 19 GENNAIO MADRID - Al via Fitur 2022, la fiera internazionale del turismo.



FRANCOFORTE - Al via il processo al medico siriano per crimini contro l'umanità.



STRASBURGO - Il presidente Emmanuel Macron interviene sulla presidenza francese dell'Unione.



GIOVEDI' 20 GENNAIO AMIENS (Francia) - Ue ambiente, riunioni dei ministri dell'Energia (fino al 22).



BRUXELLES - World Economic Forum, la presidente dell'Ue Ursula von der Leyen pronuncia un discorso sullo "Stato del mondo", in videoconferenza.



VENERDI' 21 GENNAIO Nessun evento da segnalare SABATO 22 GENNAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 23 GENNAIO NOVARA - Torna la Run for Mem, la "corsa per la Memoria" giunta alla quinta edizione. (ANSAmed).