Erdogan si propone come mediatore tra Russia e Ucraina Media, ha invitato Putin e Zelensky in Turchia

(ANSAmed) - ROMA, 19 GEN - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato i suoi omologhi russo e ucraino in Turchia per condurre una mediazione tra i due Paesi. Lo ha detto il portavoce presidenziale turco, Ibrahim Kalin, citato dai media locali.



"La Turchia è pronta a svolgere ogni ruolo per ridurre le tensioni tra Russia e Ucraina", ha sottolineato il portavoce, citato in particolare dal quotidiano Sabah, rendendo noto che Erdogan sta già tenendo negoziati con il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymir Zelensky. Nelle prossime settimane Erdogan ha anche in programma una missione in Ucraina. (ANSAmed).