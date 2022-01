Francia, ok Consiglio Costituzionale a Super Green Pass Il nuovo 'pass vaccinale' entrerà in vigore da lunedì

(ANSAmed) - PARIGI, 21 GEN - Il Consiglio Costituzionale ha convalidato l'essenziale del contenuto del progetto di legge che istituisce il pass vaccinale, il corrispettivo francese del Super green pass. L'organo supremo era stato chiamato in causa dai deputati della sinistra de La France Insoumise e da una sessantina di senatori di sinistra. Come annunciato ieri sera dal primo ministro Jean Castex, il nuovo Pass vaccinale entrerà in vigore da lunedì prossimo.



Il Consiglio costituzionale ha dichiarato compatibile con la legge fondamentale il diritto per gestori di bar e ristoranti di verificare l'identità dei clienti per motivi di "protezione della salute" pubblica. I "Saggi" hanno invece censurato la possibilità per gli organizzatori di comizi politici - che sono destinati a moltiplicarsi nelle prossime settimane in vista delle presidenziali di aprile - di chiedere il Green Pass ai partecipanti. Gli stessi organizzatori potranno però adottare "tutte le misure di precauzione sanitaria utili, come la limitazione del numero dei partecipanti, la distribuzione di mascherine o la ventilazione dei locali". (ANSAmed).