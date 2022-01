Emiro Qatar da Biden il 31, sicurezza energetica in agenda Anche sullo sfondo della crisi ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - L'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sarà ricevuto dal presidente americano Joe Biden il 31 gennaio. Lo rende noto la Casa Bianca. In agenda, tra l'altro, l'Afghanistan, la promozione della sicurezza e della prosperità nel Golfo e nella più ampia regione del Medio Oriente e la stabilità delle forniture globali di energia.



Il Qatar è tra i Paesi potenzialmente più interessati a vendere gas all'Europa per fronteggiare eventuali riduzioni del gas russo in caso di attacco all'Ucraina. (ANSA).