Israele: media, beduini di Khan al-Ahmar saranno 'spostati' Il villaggio sarà demolito e ricostruito a 300 metri di distanza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - Il governo israeliano si accinge ad esaminare un nuovo progetto relativo al villaggio beduino di Khan al-Ahmar (Cisgiordania) su cui incombe da tempo una minaccia di demolizione. Secondo quanto anticipato dalla televisione commerciale Canale 12, il ministero della Difesa ha messo a punto un piano in base al quale il villaggio - che è situato ai bordi dell'arteria Gerusalemme-Gerico e in cui si trova anche la 'Scuola di gomme' costruita con il contributo di una Ong italiana - sarà sgomberato e smantellato. Sarà comunque ricostruito a 300 metri di distanza, in una zona più interna, su terreni demaniali.



Secondo l'emittente, questo progetto sarà sottoposto il 6 marzo ai giudici della Corte Suprema, che a settembre avevano concesso alle autorità una proroga di sei mesi prima di procedere alla demolizione di quell'insediamento considerato illegale in quanto privo dei permessi di costruzione.



I membri della tribù beduina dei Jahalin hanno intanto affermato di non essere stati consultati sui nuovi progetti delle autorità israeliane. Alla demolizione del villaggio si sono energicamente opposte in passato l'Onu e l'Unione europea.



(ANSAmed).