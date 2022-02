ANSAmed - Agenda settimanale dal 7 gennaio al 13 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 4 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 7 al 13 febbraio: LUNEDI' 7 FEBBRAIO TUNISI - Audizione per 18 personaggi politici tra cui ex candidati presidenziali sospettati di reati elettorali.



STRASBURGO - Riunione informale dei ministri dell'Agricoltura dell'Ue.



CASABLANCA - Ripresa del processo d'appello della giornalista Soulaimane Raissouni, processata per "violenza sessuale".



MARTEDI' 8 FEBBRAIO BENGASI (Libia) - Il Parlamento si riunisce per scegliere il nuovo primo ministro ad interim.



RABAT - Ue, visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen.



MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO LIONE (Francia) - Riunione dei ministri degli Affari esteri e della Salute dell'Ue.



GIOVEDI' 10 FEBRAIO DUBAI - Visita del Principe William.



CASABLANCA - Nuova udienza nel processo al giornalista Omar Radi, accusato di "stupro" e "spionaggio".



VENERDI' 11 FEBBRAIO ATENE - Processo a Dimitris Lignadis, ex direttore artistico del Teatro Nazionale, accusato di stupro di minori.



SABATO 12 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 13 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).