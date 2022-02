Turchia: ambasciatore Ue, 'progressi ma permangono problemi' Meyer-Landrut: 'Preoccupazione per i diritti fondamentali'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 04 FEB - Nonostante "importanti sviluppi" nelle relazioni tra Turchia e Unione Europea permangono "forti preoccupazioni" da parte di Bruxelles. Lo ha fatto sapere il capo della delegazione dell'Ue in Turchia Nikolaus Meyer-Landrut durante un'incontro con la stampa straniera a Istanbul.



"In quanto candidato all'entrata in Ue, la Turchia è un Paese dove dal punto di vista europeo la situazione dello stato di diritto e dei diritti fondamentali crea grande preoccupazione", ha affermato Meyer-Landrut citando il mancato adempimento di Ankara alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) per la scarcerazione del filantropo turco Osman Kavala che ha provocato l'apertura di un procedimento di infrazione da parte del Consiglio d'Europa.



L'adempimento della Turchia ai suoi obblighi in quanto Paese membro del Consiglio "è parte integrante delle relazioni tra Turchia e Ue", ha detto l'ambasciatore affermando che l'Ue seguirà con molta attenzione lo sviluppo della situazione. Tra i più importanti progressi nelle relazioni, Meyer-Landrut ha citato "la diminuzione delle tensioni nel Mediterraneo orientale anche grazie al contributo delle autorità turche" e "la ripresa del dialogo politico ad alto livello". Riguardo alla questione migratoria, l'ambasciatore ha sottolineato la decisione di stanziare 3 miliardi di euro aggiuntivi per aiutare Ankara nella gestione dei rifugiati e, commentando la morte per ipotermia di 19 migranti sul confine turco-greco, Meyer-Landrut ha affermato che è necessario "trovare spiegazioni su quanto accaduto per evitare drammi di questo tipo in futuro". (ANSAmed).