Israele: governo approva nomina nuovo Procuratore generale Gali Baharav-Miara è la prima donna a ricoprire la carica

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 FEB - Il governo israeliano ha approvato all'unanimità la nomina di Gali Baharav-Miara come prossimo Procuratore generale del Paese. E' la prima volta che una donna viene indicata per la carica.



Baharav-Miara - 63 anni - prenderà il posto di Avichai Mandelblit giunto alla pensione. Mandelblit è stato il magistrato che ha portato in tribunale l'ex premier Benyamin Netanyahu accusato di corruzione, frode e abuso di potere nel processo in corso a Gerusalemme.



A proporre il nuovo Procuratore - che in passato ha lavorato per circa otto anni al Tribunale di Tel Aviv - è stato il ministro della giustizia Gideon Saar. (ANSAmed).