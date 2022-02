'Chi viene da sud del Mediterraneo fa la Francia più grande'

PARIGI - "Coloro che arrivano dall'altra sponda del Mediterraneo" sono "una chance di fare la Francia più grande": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo al Forum des Mondes méditerranéens a Marsiglia, nel sud del Paese.



Nel corso del suo intervento, Macron ha denunciato chi "semina dubbi" sui francesi "venuti da altrove" ed ha difeso la "ricchezza plurale" dei francesi provenienti dalle diaspore del "Levante, del Maghreb, del Sud Europa". Ha quindi indirettamente criticato senza mai nominarlo, il candidato di estrema destra alle elezioni presidenziali di aprile, Eric Zemmour. "Da troppi anni, abbiamo molto spesso nei nostri discorsi seminato un dubbio, come se venendo da altrove si dovesse nascondere una parte di questa identità per essere davvero francesi", ha deplorato Macron, riferendosi, tra l'altro, alla proposta di Zemmour di imporre ai bambini che nascono in Francia di portare "nomi francesi".