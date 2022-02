Tunisia: Csm sciolto, avvocati 'pronti a riforma giustizia' 'Nessun rischio monopolizzazione da parte del presidente Saied'

(ANSAmed) - TUNISI, 07 FEB - "La riforma della giustizia non riguarda solo il Consiglio superiore della magistratura. Tutti gli attori della giustizia devono riunirsi e discutere possibili riforme". Sono le parole del presidente dell'Ordine nazionale degli avvocati della Tunisia, Brahim Bouderbala, alla radio locale Shems Fm, sulla decisione del presidente Kais Saied di sciogliere il Consiglio superiore della magistratura. Bouderbala ha sottolineato inoltre l'importanza di riformare il sistema giudiziario tunisino, assicurando che il Csm sarebbe stato sostituito da un altro e non sciolto. "Avere paura della monopolizzazione dei poteri non ha senso, perché il presidente ha presentato una tabella di marcia e noi siamo pronti a sostenere qualsiasi tentativo di riforma".



Il presidente dell'Ordine ha invitato il presidente della Repubblica a riunire tutti gli attori del sistema giudiziario per avviare un vero processo di riforma. Secondo Bouderbala Saied ha le prerogative per sciogliere con decreto il Csm.



Intanto, la sede del Csm continua a essere circondata da numerosi agenti di polizia e, secondo il suo presidente Youssef Bouzakher, agli agenti amministrativi sarebbe stato impedito di accedere ai loro uffici. (ANSAmed).