Israele: capo polizia nega accuse su uso Pegasus 'Inchiesta non mostra prove infrazione legge'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 FEB - Il capo della Polizia israeliana Kobi Shabtai ha continuato a negare le accuse che ufficiali del corpo abbiano usato lo spyware Pegasus per hackerare i cellulari di personaggi pubblici e privati cittadini del Paese, secondo quanto rivelato dal quotidiano 'Calcalist'.



Shabtai - che ha accorciato la sua visita ufficiale a Dubai negli Emirati - ha ribadito di aver ordinato una inchiesta interna sulle denunce del quotidiano e che finora non sono state trovate "prove di infrazione della legge". Shabtai ha anche scritto una lettera alle forze di polizia nella quale ribadisce "totale fiducia" nella loro "integrità" e che darà piena collaborazione per le indagini. (ANSAmed).