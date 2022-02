Israele: processo Netanyahu rinviato a prossima settimana Dopo rivelazioni su hackeraggio cellulari testimoni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 FEB - Il Tribunale di Gerusalemme, depositario del processo a carico dell'ex premier Benyamin Netanyahu, ha deciso di posticipare un'altra udienza questa settimana, rimandando il processo almeno fino alla prossima. La Corte ha accettato la richiesta in tal senso della accusa che ha chiesto altro tempo per indagare sulle rivelazioni che la polizia abbia usato illegalmente lo spyware Pegasus per hackerare testi coinvolti nel dibattimento. Era stata la difesa di Netanyahu a porre il problema dopo le prime denunce del giornale Calcalist. (ANSAmed).