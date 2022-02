Migranti: Turchia, Grecia 'responsabile' per morti di freddo Min. Esteri turco, 'Atene continua con i respingimenti illegali'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 08 FEB - "La Grecia è responsabile della morte di 19 innocenti che hanno perso la vita per il freddo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta l'agenzia Anadolu, a proposito dei migranti trovati morti per ipotermia sul confine turco-greco la scorsa settimana.



"Violando il diritto internazionale e i diritti umani la Grecia continua la sua politica dei respingimenti", ha detto Cavusoglu durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo finlandese Pekka Haavisto, sostenendo che i richiedenti asilo sono morti a causa di un presunto respingimento da parte delle forze greche sul confine con la Turchia. Ankara regolarmente accusa Atene di respingere i profughi che tentano di entrare in territorio greco non solo dal confine terrestre ma anche attraversando il mare Egeo per raggiungere le isole vicine alla costa turca. Secondo un rapporto della guardia costiera della Turchia, nel 2021 quasi 16mila migranti sarebbero stati salvati in seguito a respingimenti da parte greca. Atene nega le accuse ma la situazione ha provocato tensioni con l'Unione europea, con cui la Turchia ha siglato nel 2016 un accordo sui migranti.



(ANSAmed).