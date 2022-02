Tunisia: Bachelet (Onu), un passo sbagliato sciogliere Csm Preoccupati anche gli ambasciatori G7 e Ue

(ANSAmed) - GINEVRA, 8 FEB - L'Alto Commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha esortato oggi il presidente della Tunisia Kais Saied a ripristinare l'Alto Consiglio giudiziario (o Consiglio superiore della magistratura, Csm) ed ammonito che il suo scioglimento minerebbe gravemente lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese.



"Resta ancora molto da fare per allineare la legislazione, le procedure e le pratiche del settore giudiziario agli standard internazionali applicabili, ma questo è un grande passo nella direzione sbagliata", ha affermato Bachelet in n comunicato reso noto a Ginevra. Il 25 luglio 2021 il presidente Saied ha sospeso il parlamento e ha assunto tutte le funzioni esecutive. "Da allora - afferma il comunicato dell'Onu - sono aumentati i tentativi di soffocare il dissenso, anche attraverso molestie nei confronti degli attori della società civile".



Anche gli ambasciatori di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione europea in Tunisia, dichiarano in una nota congiunta di essere "profondamente preoccupati per l'annuncio della volontà di sciogliere unilateralmente il Consiglio Superiore della Magistratura, la cui missione è garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto della sua indipendenza". "Una giustizia trasparente, indipendente ed efficiente - così come il rispetto del principio di separazione dei poteri - sono essenziali per il buon funzionamento di una democrazia al servizio del popolo, basata sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti e delle libertà fondamentali", conclude la dichiarazione. (ANSAmed).