Libia: concorrente di Bashagha nega di essersi ritirato Presidente del Parlamento, elezione per acclamazione

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 FEB - "Il candidato a primo ministro Khaled Bibas nega di essersi ritirato dalla corsa e accusa il presidente del parlamento Aqilah Saleh di aver mentito ai parlamentari annunciando il suo ritiro": lo scrive su Twitter il Libya Observer. Saleh, come mostra un video diffuso su Twitter, aveva dichiarato che "è stato ricevuto un messaggio dal Consiglio di Stato che sostiene il voto per acclamazione di Fathi Bashagha e, circa il Signor Khaled (al-Bibas), sono informato che ritirerà la sua candidatura".



Dopo leggere modifiche che soprattutto hanno eliminato le parole "dei deputati presenti alla sessione", il sito del parlamento ha pubblicato una nuova versione della proclamazione: "Il portavoce ufficiale: il Parlamento vota all'unanimità la fiducia al sig. Fathi Bashagha come capo del governo".



Un deputato, Ammar Lablaq, in dichiarazioni a media locali, ha sostenuto che la sessione del parlamento di oggi è stata "una completa farsa" e ha denunciato che l'elezione di Fathi Bashagha a nuovo primo ministro è stata fatta illegalmente, riferisce un altro tweet del Libya Observer. (ANSAmed).