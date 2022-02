Turchia, normalizzazione con Israele ma sostenendo Palestina Ministro Esteri, 'Mio omologo israeliano a favore dei 2 Stati'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 FEB - Normalizzare i rapporti con Israele non significa che la Turchia abbandonerà la causa palestinese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, durante un'intervista con la Tv pubblica Trt, parlando del processo di riavvicinamento con Israele che si sta inaugurando dopo anni di tensioni anche a causa del sostegno di Ankara alla Palestina.



"Normalizzare le nostre relazioni con Israele non significa abbandonare le nostre posizioni di base riguardo a Gerusalemme, alla causa palestinese e alla moschea di Al Aqsa", ha detto Cavusoglu sostenendo che, in linea con la Turchia, anche il nuovo ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid "è a favore di una soluzione con due Stati". Dopo anni di relazioni complicate con l'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu, recentemente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha al contrario aperto un dialogo con l'omologo israeliano Isaac Herzog e la nuova amministrazione guidata dal premier Naftali Bennett.



Erdogan ha annunciato che Herzog si recherà presto in Turchia e la visita è in programma per metà marzo. Il presidente turco ha fatto sapere che ha l'intenzione di discutere con Herzog di cooperare per portare il gas israeliano in Europa attraverso la Turchia opponendosi al progetto di gasdotto EastMed, su cui c'è un accordo tra Israele, Grecia e Cipro ma non è mai stato realizzato. (ANSAmed).