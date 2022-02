ANSAmed - Agenda settimanale dal 14 al 20 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 11 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 14 al 20 febbraio: LUNEDI' 14 FEBBRAIO ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) - Visita del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan (fino al 15).



CASABLANCA (Marocco) - Nuova udienza nel processo d'appello della giornalista Soulaimane Raissouni, processata per "violenza sessuale".



BORDEAUX - Riunione informale dei ministri dell'Ue responsabili del lavoro, dell'occupazione e degli affari sociali (EPSCO) (fino al 15).



MARSIGLIA - Riunione informale dei ministri dell'Ue del Commercio.



GINEVRA - Riunione dell'Ipcc per approvare il suo rapporto sugli impatti dei cambiamenti climatici (fino al 25).



MARTEDI' 15 FEBBRAIO MUSCATE - Si conclude il tour del ciclismo in Oman.



GENOVA - Mostra dedicata alla natura di Monet (fino al 22 maggio).



BRUXELLES - Al via la settima edizione dell'Eu-Africa Business Forum (EABF22).



MERCOLEDI' 16 FEBBRAIO BRUXELLES - Riunione dei ministri della difesa della Nato.



TOLOSA - Riunione informale dei ministri europei responsabili dello Spazio.



GIOVEDI' 17 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, Vertice Unione europea-Unione Africana (fino al 18).



VENERDI' 18 FEBBRAIO ATENE - Il giornalista Kostas Vaxevanis, processato per il suo presunto coinvolgimento nel caso Novartis, viene citato davanti al giudice istruttore LA VALLETTA (Malta) - Audizione al processo dell'ex commissario Ue per la Salute, John Dalli, accusato di corruzione.



SABATO 19 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 20 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare (ANSA).