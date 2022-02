Erdogan ad Expo Dubai per il giorno nazionale della Turchia Presidente turco in visita il 15 febbraio

(ANSAmed) - DUBAI, 11 FEB - Con esito negativo all'ultimo tampone molecolare, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan torna al lavoro e tra gli impegni confermati c'è la visita negli Emirati Arabi Uniti e all'Expo di Dubai, dove presenzierà il giorno nazionale della Turchia, il prossimo 15 febbraio.



La notizia è stata confermata dal Padiglione Turco in Expo, che sta preparando gli accessi alla delegazione che accompagnerà Erdogan alla prima Esposizione Universale in Medioriente. E' previsto il discorso di Erdogan alla cerimonia dell'alzabandiera alle 4 e mezza del pomeriggio, ora di Dubai, poche ore prima del concerto dei Coldplay che si terrà lo stesso giorno in Expo.



Dopo le tensioni degli scorsi anni tra Turchia ed Eau, le relazioni sono state rafforzate dalla visita in Turchia lo scorso novembre del principe Bin Zayed Al-Nahyan, il leader di fatto degli Emirati Arabi Uniti.



La visita del presidente turco negli Emirati sarà anche l'occasione per firmare nuovi accordi commerciali e di cooperazione e rinnovare le relazioni tra i due paesi, la cui relazione è considerata di grande importanza per la stabilità e la prosperità della regione.



Gli Emirati Arabi Uniti sono il principale partner commerciale della Turchia tra i paesi dell'area GCC, e gli Emirati sono il secondo più grande investitore in Turchia tra i paesi GCC. Gli scambi commerciali tra i due paesi sia nel 2020 che nel 2021 aveva raggiunto circa 8 miliardi di dollari. I settori più significativi sono il turismo, quello bancario e la vendita al dettaglio. Ma è considerato strategico e di grande importanza anche quello dell'energia. (ANSAmed).