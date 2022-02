Israele presenta a Unifil violazioni su Hezbollah e armi Incontro a 3 con contingente Onu e libanesi a Rosh Hanikrà

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 FEB - Le violazioni incentrate "sulla presenza degli Hezbollah e di armi illegali nel sud del Libano" sono state presentate da Israele in una riunione trilaterale avvenuta oggi a Rosh Hanikrà al confine con il Libano stesso. Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano al termine dell'incontro avuto con l'Unifil, il contingente Onu, e l'esercito libanese (Laf).



Durante il confronto il generale israeliano Effie Defrin ha presentato al comandante dell'Unifil l'italiano Stefano Del Col e ai militari libanesi "le violazioni della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu" riferite agli Hezbollah. In chiusura, Defrin ha ringraziato Del Col - che si appresta a lasciare la guida dell'Unifil a fine mese - per "il suo contributo alla "stabilità della frontiera nord di Israele".



(ANSAmed).