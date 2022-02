Libia: analisti, pericoloso stallo a Tripoli Figlio di Haftar sceglierà otto ministri di Bashagha

(ANSAmed) - IL CAIRO, 11 FEB - "L'intenzione del (nuovo premier designato dal parlamento Fathi) Bashagha di prendere il potere e la determinazione di (quello in carica Abdel Hamid) Dbeiba a mantenerlo fanno presagire una pericolosa situazione di stallo a Tripoli": lo ha scritto su Twitter uno dei più quotati osservatori di vicende libiche, l'analista tedesco Wolfram Lacher.



"I gruppi armati che sostengono Bashagha sono sul lato più debole dell'equazione a Tripoli ma, a quanto pare, stanno scommettendo che i loro rivali non combatteranno per Dbeibah", aggiunge l'analista del think tank "Swp" di Berlino. "L'analista politico Mohamed Buisier ha detto che Bilgasem, figlio del signore della guerra Khalifa Haftar, sceglierà otto ministri nel nuovo governo di Fathi Bashagha, tra cui il vice primo ministro e i ministri della Difesa, dell'Interno e delle Finanze", riferisce sempre su Twitter il Libya Observer. (ANSAmed).