Libia: Di Maio, invitiamo tutti gli attori alla trasparenza 'Va mantenuta ben salda la prospettiva elettorale'

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - "Continuiamo a monitorare la situazione interna libica e invitiamo tutti gli attori ad agire con la massima trasparenza, correttezza e inclusività". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione dell'incontro alla Farnesina con il vice primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar, Sceicco Al-Thani.



"Siamo entrambi d'accordo sull'unità di intenti dei Paesi più impegnati per la stabilizzazione a sostegno di un processo a guida libica, facilitato dalle Nazioni Unite, per la stabilizzazione del Paese che consenta di realizzare le aspirazioni democratiche libiche mantenendo ben salda la prospettiva elettorale", ha aggiunto il ministro. (ANSAmed).