Turchia-Emirati: Erdogan, 'rafforzare le relazioni' Il leader turco in visita ad Abu Dhabi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 FEB - "Puntiamo a fare i passi necessari per rafforzare le nostre relazioni". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a proposito degli obiettivi della sua visita, con una delegazione di ministri, negli Emirati Arabi Uniti dove incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan (Mbz).



Parlando con i giornalisti all'aeroporto Ataturk di Istanbul prima di partire per Abu Dhabi, Erdogan ha annunciato che durante la visita di 2 giorni si recherà al padiglione della Turchia all'expo di Dubai e saranno firmati accordi con gli Emirati in vari settori tra cui "difesa, trasporti, assistenza sanitaria, agricoltura, media e istruzione". Il presidente turco ha menzionato l'intenzione di aumentare le relazioni commerciali affermando che al momento le esportazioni della Turchia ammontano a 5,5 miliardi di dollari mentre "l'interscambio economico è di 8 miliardi".



La visita sancisce il riavvicinamento tra Ankara e Abu Dhabi dopo quasi 10 anni di relazioni complicate a causa di vari motivi tra cui posizioni diverse nei conflitti in Siria e Libia e per il sostegno della Turchia al Qatar nel 2017 quando vari Paesi del Golfo, tra cui gli Emirati, isolarono Doha. A partire dallo scorso anno Erdogan ha cercato una riconciliazione con Abu Dhabi e a novembre Mbz si è recato ad Ankara per una visita ufficiale che ha segnato il primo faccia a faccia tra i due leader dal 2012. Durante l'incontro, la delegazione degli Emirati ha firmato accordi di investimento con la Turchia per circa 10 miliardi di dollari. (ANSAmed).