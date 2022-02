Sereni, tema migranti in vertice Ue-Ua, stroncare criminali

BRUXELLES - "La situazione in Libia è sempre molto preoccupante e in questo momento lo è particolarmente. La comunità internazionale e l'Italia credono che ci sia l'assoluta esigenza di concordare con i libici un percorso chiaro, trasparente, non troppo lungo verso le elezioni". Lo ha detto la vice ministro degli Esteri Marina Sereni parlando con i cronisti a margine di una serie di iniziative Ue-Africa che anticipano il vertice di domani a Bruxelles.



"Il tema dell'immigrazione nel vertice ci sarà, c'è un documento in fase di scrittura e negoziato. Noi dobbiamo affrontare il tema razionalmente e proprio per questo lo sviluppo sostenibile condiviso è una riposta. Il governo dei flussi migratori passa dalla possibilità dei Paesi africani di conquistare una loro strada verso la democrazia e verso uno sviluppo sostenibile", ha spiegato Sereni. "Ci sarà credo nel documento un riferimento specifico all'immigrazione e a come contrastiamo assieme il traffico degli esseri umani. Stroncare i criminali che trafficano esseri umani credo sia obiettivo comune", ha aggiunto.