Di Maio, Italia al fianco di Israele contro il terrorismo 'Pensiero alle vittime di questa inaccettabile violenza'

(ANSAmed) - ROMA, 06 MAG - "Un barbaro attentato ha colpito Israele, nel giorno in cui si celebrava la sua Indipendenza. Il mio pensiero commosso va alle vittime di questa inaccettabile violenza e alle loro famiglie. L'Italia è con Israele e il suo popolo nella lotta contro il terrorismo". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che si trova in visita in India, dopo il nuovo attentato in Israele avvenuto ieri, che ha provocato tre morti e quattro feriti. (ANSAmed).