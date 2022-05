Spagna: ufficiale il cambio al vertice dei servizi segreti Attuale capa sarà sostituita dalla numero 2 del Ministero Difesa

(ANSAmed) - MADRID, 10 MAG - Il governo spagnolo ha ufficializzato il "cambio" al vertice dei servizi segreti, anticipato in mattinata dai principali media del Paese. Ad annunciare la decisione è stata la ministra della Difesa, Margarita Robles. La sinora direttrice del Centro Nazionale dell'Intelligence (CNI), Paz Esteban, è stata sostituita dalla segretaria di Stato della Difesa, Esperanza Casteleiro, "una donna che da quasi 40 anni lavora per il suo Paese", secondo Robles. Esteban è stata al centro di polemiche per casi di spionaggio con il software Pegasus, di cui, secondo Madrid, è stata vittima anche la stessa Robles. "Devo ringraziarla per il suo lavoro silenzioso, che è il lavoro richiesto a qualsiasi funzionario del CNI", ha affermato la ministra della Difesa.



(ANSAmed).